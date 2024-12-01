بروكسي يحقق فوزا مثيرا على كهرباء الإسماعيلية بالمحترفين

بروكسي يحقق فوزا مثيرا على كهرباء الإسماعيلية بالمحترفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق فريق بروكسي بقيادة محمد حامد  الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بإفتتاح الاسبوع العاشر لدوري المحترفين.

 

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين افتتح التسجيل احمد كفته الهدف الأول في الدقيقة 16.

 وأضاف كفته الهدف الثاني  في الدقيقة 41.

 وتمكن فريق سبورتنج من العودة بتسجيل الهدف الأول عن طريق عمار شرف الدين في الدقيقة 38

 

 قبل أن يتعادل أحمد فوزي في الدقيقة 42.

 

 وتمكن فوزي من تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.


بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق بروكسي عند النقطة 16 بينما تجمد رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية عند نفس الرصيد 16 نقطة.

-  أكتسح  فريق طنطا  بقيادة خالد  عيد فريق سبورتنج  بقيادة أحمد فاروق  بثلاثية نظيفة سجلها محمدالشرخه من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من الشوط الأول وأقطاي عبد الله في الدقيقة 28 من الشوط الثاني ومحمد السيد الهدف الثالث.


بهذه النتيجة يترفع رصيد طنطا عند 12 نقطة بينما تجمد رصيد فريق سبورتنج عند 9 نقاط.

- تعادل فريق المنصورة  بقيادة علاء نوح  مع فريق بلدية المحلة  بقيادة ابراهيم صلاح  سلبيًا.


بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق طنطا عند 3 نقاط والبلدية عند 11 نقطة.

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