محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بجمصة على رأس الاولويات ونعمل على تطويرها لدعم الصناعة

محافظات
محافظ الدقهلية يترأس
محافظ الدقهلية يترأس مجلس المنطقة الصناعية بجمصة


عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح الدين ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان السعيد المستشار القانوني والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وعصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، والسيد عوض مدير الاستثمار والعميد محمود حمدي المدير العام الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه ومحمد عبد اللطيف نائب مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة  ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ومديري الادارات المختصة.
 

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء "مرزوق" على اهمية المنطقة الصناعية بجمصة مشيرا إنه ا تأتي علي رأس الاولويات مؤكدا ان علينا ان نعمل بكل الجهد للعمل على تطويرها لدعم الصناعة والاستثمار والمستثمرين وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية..
 

وخلال الاجتماع استمع " مرزوق " إلى تقرير عرضه المدير الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية  بجمصة وخطته المستقبلية للعمل بالمنطقة

ووجه محافظ الدقهلية لمدير الجهاز التنفيذي للمنطقة ونائبه علي ضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالجهاز، مشيرا ان العمل الميداني ومتابعة الاداء داخل المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الامنية بالمنطقة احد الاساسيات التي يتم التقييم علي اساسها خلال الفترة القليلة القادمة 

وقال "مرزوق" لا بد ان يكون هناك جهد مضاعف ومكثف والعمل الجاد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة، 

وطالب " مرزوق "باعادة ومراجعة منظومة الامن بالمنطقة الصناعية وتنفيذ استراتيجية أمنية تعمل وفق ضوابط محددة تركز علي المحاور الاساسية بمداخل ومخارج المنطقة والمناطق البينية بين المصانع مشيرا لضرورة رفع كفاءة منظومة العمل بشركة الامن القائمة علي العمل حاليا وزيادة اعداد العاملين لزيادة الاطقم الامنية داخل المنطقة حرصا علي مصالح المستثمرين. 
وأكد "مرزوق" علي إنه مطلوب منا جميعا كأجهزة تنفيذية التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها فورا لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري، كما أكد اللواء "مرزوق "علي ضرورة تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ولا بد من مشاركة المستثمرين بالمنطقة  في اعمال رفع كفاءة الخدمات بالمنطقة من خلال تفعيل جهود جمعية المستثمرين بالمنطقة، وخلال الاجتماع تابع اللواء" مرزوق" الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمنطقة ال108 فدان حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق بامنطقة بنسبة 100٪ وقطع الاراضي بها جاهزة للاستثمار.. 
وقرر  "مرزوق "تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الاسكان لمراجعة كافة المحاور بالمنطقة ووضع تصور شامل لرفع كفاءة المنطقة من حيث النهوض بالاضاءة والتشجير والتجميل والبيئة.

استراتيجي الاجتماع الدوري احمد العدل اقتصادي اقتصادية الاستثمار والمستثمرين الاقتصاد المصر الاقتصادية التنمية الاقتصادية التنسيق والتعاون التنمية الاقتصادي الجهاز التنفيذي الخدمات المتكاملة الصناعة والاستثمار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق اللواء محمد صلاح الدين المنطقة الصناعية بجمصة المستشار القانوني إيهاب منصور المنظومة الأمنية المنطقة الصناعية جميع العاملين تنمية الاقتصاد رئيس مدينة رئيس مدينة جمصة طارق مرزوق محافظ الدقهلية عصام حجاج محمد عبد اللطيف مديري الإدارات مدير الجهاز التنفيذي مداخل ومخارج نائب محافظ الدقهلية منظومة العمل

مواد متعلقة

صحة الدقهلية: اجتماع للتدريب على بطاقةالأداء المتوازن BSC بمنشآت الرعاية الأساسية

أسعار السمك اليوم الأحد 1-12-2024 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم الأحد 1-12 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-12-2024 في الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الأحد 1-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 في الدقهلية

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز