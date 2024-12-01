أهداف ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشر من عمر الليجا لهذه النسخة.

أهداف ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

وافتتح جود بيلينجهام نجم ريال مدريد التسجيل بأولى أهداف الفريق في الدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

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وأردف كيليان مبابي بالهدف الثاني في الدقيقة  الثامنة والثلاثين من عمر المباراة ليضمن لفريقه الثلاث نقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فران جارسيا

الوسط: سيبايوس، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، براهيم دياز، كيليان مبابي
 

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