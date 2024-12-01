عاجل.. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام البنك

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تعادل فريقه السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام البنك

وقال في المؤتمر الصحفي:"لم نكن جيدين في الشوط الأول، ولم نخلق المزيد من الفرص".

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وأضاف:"تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة بضرورة التحسن في الشوط الثاني، وهو ما حدث بالفعل، وكنا الأفضل".

وأكمل:"أهدرنا فرصتين في الشوط الأول ومثلهما في الثاني، ومشكلة الفريق تكمن في إهدار الفرص".

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