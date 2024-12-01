هبه يوسف تبدع بأجمل أغانيها في أولى حفلاتها بموسم الرياض

هبه يوسف تبهر الجمهور السعودي في أولى حفلاتها بموسم الرياض

أحيت المطربة هبه يوسف حفلها الأول في حديقة السويدي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقدمت هبه يوسف خلالها باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها كل ده ليه، اه يادينا، هيجيلي موجوع، اما براوه، جانا الهوى، تناديني تاني ليه، هذا انا، الجاني بعد يومين، خسرت كل الناس، اشوف فيك يوم، غريبه الناس، إنسي فات، ياجماله، شوف غيرك، فرحان ياقلبي، غيرني، شوف.

واعربت هبه يوسف عن سعادتها بنجاح أولى حفلاتها بموسم الرياض، وقدمت الشكر لمنظمي الحفل والحضور الذي تفاعل مع أغانيها والحضور بعدد كبير من الجمهور الأمر الذي فاجاه هبه يوسف.

وطرحت مؤخرا المطربة هبه يوسف أحدث أعمالها الغنائية كليب " انسي اللي فات" عبر القناة الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" وعلي جميع المنصات الإلكترونية.

" انسي اللي فات " كلمات مصطفى الجن، ألحان وليد سماره وساسو، توزيع إسلام ساسوَ.

وقالت " هبه يوسف " في تصريحات سابقه أن أغنية" انسي اللي فات" لون مختلف وتوزيع مختلف عن الاغاني السابقه التي قدمتها.

وأضافت هبه يوسف أتمنى أن تنال الأغنية اعجاب الجمهور وقت عرضها خاصة انني اتوقع إنه ا ستحقق ردود أفعال إيجابيةَ

وتابعت هبه يوسف كواليس تسجيل الاغنيه كانت أكثر من رائعة. والتعامل مع إسلام ساسو كان في قمة الروعة والسعادة، إسلام ساسو يمتلك أفكار جديدة في التوزيع ولديه أفكار جديدة طول الوقت وكل فترة يبدأ في تطوير الموسيقى والتوزيع.

واكدت هبه يوسف ان كل فريق العمل بذل مجهود لكي تخرج الاغنيه بشكل ينال إعجاب الجمهور من فكرة مختلفة وتقنية حديثة في الموسيقة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة هبه يوسف أغنية «ده جماله» كلمات عبد الله إمبابي، ألحان محمد بدر، توزيع محمود دسوقي، هندسة صوتية محمد جودة