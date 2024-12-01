عاجل.. صلاح يعزز تقدم ليفربول بهدف ثانٍ ضد مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لويس دياز، نفذها محمد صلاح بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس أورتيجا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الريدز.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.
 

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