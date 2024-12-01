عاجل.. صلاح يعزز تقدم ليفربول بهدف ثانٍ ضد مانشستر سيتي

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لويس دياز، نفذها محمد صلاح بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس أورتيجا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الريدز.

صلاح يعزز تقدم ليفربول بعد تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/cBu8djSMIU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1، 2024

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

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