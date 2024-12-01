وزير الإسكان يتابع موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية.. ويوجه بالعمل طبقًا لأولويات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم الأحد، لمتابعة موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، التى تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية.


ووجه وزير الإسكان، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بتنسيق خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والعمل طبقًا لأولويات تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


كما وجه الوزير، بضرورة وضع إطار زمنى محدد لإنهاء ملف تحديث الأحوزة العمرانية للقرى، وكذا تحديث ووضع الأحوزة العمرانية للعزب، مؤكدًا أهمية التصدى للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، والالتزام بحدود الحيز العمراني.

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