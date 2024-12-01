في حضور عبدالمنعم.. نيس يخسر برباعية أمام ليون

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس أمام نظيره ليون برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جروباما في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة نيس وليون

وانطلقت صافرة بداية مباراة نيس وليون برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل لاكازيت الهدف الأول في الدقيقة 5 صنع ماتا وعاد جويساند بهدف التعادل في الدقيقة 7 وتم الغاؤه للعرقلة وسجل ديوب التعادل في الدقيقة 22 صنع شو وعاد لاكازيت بالهدف الثاني في الدقيقة 42 صنع بن رحمة وسجل فيرتو الهدف الثالث في الدقيقة 44 وسدد لاكازيت ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 69 وانتهت المباراة 4/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و5 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي ليون في المركز الخامس برصيد 22 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.