عاجل - ما هي الهواتف التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM في مصر؟

مع إطلاق تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM في مصر اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024، يثار التساؤل حول أنواع الهواتف والأجهزة التي تدعم هذه التقنية المتقدمة. ومع تحول هذه الشريحة إلى معيار جديد في عالم الاتصالات، يسعى العديد من المستخدمين لمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم متوافقة مع هذه الخدمة.

ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM؟

قبل التعرف على الأجهزة الداعمة، تجدر الإشارة إلى أن الشريحة الإلكترونية eSIM ليست قطعة مادية تُضاف إلى الهاتف، بل تقنية رقمية مدمجة داخل الجهاز. تتيح eSIM للمستخدم تخزين أرقام متعددة على جهاز واحد، مع إمكانية التبديل السريع بين الشبكات دون الحاجة إلى تغيير الشريحة يدويًا.

ما الهواتف التي تدعم eSIM؟

تتوافق تقنية الشريحة الإلكترونية مع مجموعة واسعة من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك:

أجهزة iPhone:

تدعم معظم الإصدارات الحديثة من هواتف iPhone تقنية eSIM، ومن أبرزها:

iPhone XS وXS Max.

iPhone XR.

جميع إصدارات iPhone 11 و12 و13 و14.

iPhone SE (الجيل الثاني والثالث).

أجهزة Samsung Galaxy:

تشمل قائمة الأجهزة الداعمة من سامسونج:

سلسلة Galaxy S (S20، S21، S22، S23).

Galaxy Note 20.

بعض أجهزة Galaxy Fold وGalaxy Z Flip.

أجهزة Google Pixel:

الهواتف الداعمة من جوجل تشمل:

Google Pixel 3 وما بعده.

Google Pixel 6 و7 و8.

ساعات ذكية وأجهزة لوحية:

إلى جانب الهواتف الذكية، تدعم العديد من الساعات الذكية والأجهزة اللوحية تقنية eSIM، مثل:

Apple Watch Series (بدءًا من الجيل الثالث مع دعم الشبكات).

ساعات Samsung Galaxy Watch.

بعض إصدارات iPad Pro وiPad Air الحديثة.

كيف تعرف ما إذا كان هاتفك يدعم eSIM؟

يمكن للمستخدمين التحقق من توافق أجهزتهم مع تقنية eSIM من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع الشركة المصنعة للهاتف والبحث عن مواصفات الجهاز.

الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات للحصول على معلومات عن الأجهزة المدعومة.

البحث في إعدادات الهاتف عن خيار "إضافة شريحة eSIM" ضمن إعدادات الشبكة.

هل ستصبح eSIM متاحة على نطاق أوسع؟

مع ازدياد انتشار الشريحة الإلكترونية، من المتوقع أن تدعم المزيد من الهواتف والأجهزة القادمة هذه التقنية. كما تعمل الشركات المصنعة للهواتف على جعل الشريحة الإلكترونية ميزة قياسية في الإصدارات المستقبلية.

لماذا تدعم هذه الهواتف تقنية eSIM؟

الأجهزة الداعمة لتقنية eSIM صُممت لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة للتنقل السلس بين الشبكات وتعدد الأرقام. كما أن هذه الأجهزة غالبًا ما تكون موجهة لفئة المستخدمين الباحثين عن أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا.