السكرتير العام ببني سويف يناقش إجراءات تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية، بحضور ممثلين من الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني، الشؤون المالية، القانونية، والضرائب العقارية، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وناقش الاجتماع استيفاء الشروط والمعايير اللازمة للموافقة على تغيير النشاط، مع تحديد القيم المالية وفقًا للأسعار الحالية، كما تطرّق إلى إمكانية تعديل أو إلغاء بعض البنود لتيسير الإجراءات بما يتماشى مع القوانين المنظمة.

وفي سياق آخر، قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بجولة ميدانية شملت عددًا من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمراكز بني سويف، ببا، وناصر، وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وتكلفة أقل، بما يدعم الحركة التعاونية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد جمعيات تعمل في مجالات متنوعة، مثل السلع الغذائية، الملابس، والأجهزة المعمرة، رافق السكرتير المساعد في الجولة عدد من المسؤولين، من بينهم مدير مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز.

وخلال الجولة، وجه السكرتير العام المساعد بتشكيل لجان رقابية على مستوى كل مركز، برئاسة رئيس المركز وعضوية مديري التموين والتفتيش المالي والإداري، للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول لها ضمن الإمكانيات المتاحة، مشددًا على إعداد تقارير دورية لعرضها على المحافظ، بما يضمن تحسين خدمات الجمعيات الاستهلاكية لصالح المواطنين.