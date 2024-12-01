ليفاندوفسكي يقرب مرموش من برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أول قرار اتخذته إدارة برشلونة بعد سقوط الفريقين أمام لاس بالماس بثنائية لهدف في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

برشلونة يرغب في ضم مرموش بسبب ليفاندوفسكي

و قرر خوان لابورتا التوقيع مع مهاجم جديد بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وهذا بسبب المستوى المتراجع التي ظهر عليه روبرت ليفاندوفسكي.

البولندي صاحب لعامه الـ 36 لم يستطع تقديم أي إضافات للفريق في الموسم المقبل ومن الطبيعي أن يبحث البرسا عن البديل وقد وضعت الادارة بدائل للاختيار من هالاند، جيوكيريس وعمر مرموش.

وقد أرسل الفريق موفدين لمراقبة النجم المصري خلال مباراة ميتيلاند ويعد الخيار الأقرب بسبب أن قيمته تعتبر اقل بالنسبة لنجمي السيتي وسبورتنج لشبونة.

ويعد اختار مرموش قوي لما يقدمه خلال هذا الموسم الثاني له مع آينتراخت فرانكفورت، وسجل 15، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وهو ما دفع العديد من الأندية لمتابعته مثل اليونايتد، ليستر سيتي، توتنهام، باريس سان جيرمان وغيرهم بينما ينتهي عقده في 2027.