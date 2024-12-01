إلغاء مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان بعد سقوط نجم الفيولا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهدت مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان واقعة حزينة وذلك بعد سقوط نجم الأول إدوارد بوفي على الأرض في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

وسقط اللاعب بشكل مفاجئ دون تدخل من أحد ليهرع طاقم الإسعاف من أجل انقاذه.

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وألغيت المباراة وسط دموع  من لاعبي الفريقين والجماهير وخوف من الجماهير ليقرر طاقم حكام المباراة إلغائها بعد حمل اللاعب على سيارة الاسعاف.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، متساويًا مع فيورنتينا في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.
 

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