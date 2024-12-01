بعد 6 وقائع..حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة



تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

سقوط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان - لهما معلومات جنائية)..و بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة أقسام شرطة "العمرانية – الطالبية – بولاق الدكرور"، وتم بإرشادهما ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

