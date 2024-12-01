العراق يترأس اجتماعات الفريق المختص بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

ترأس د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية اجتماعات الفريق الثالث المختص بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، وبمشاركة فريق الخبراء المختص من العاصمة بغداد، من وزارتي الخارجية والتجارة، وبمشاركة مندوبي وخبراء الدول العربية كافةً.

ركز الاجتماع، الذي عقد في مقر الجامعة، على أهمية العمل وبجدية لاعتماد الافكار والمقترحات التي من شأنها تطوير عمل واداء الجامعة العربية الموقرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وعمل المنظمات والاتحادات العربية التابعة للجامعة وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور الذي يشهده العالم اليوم.

واتفق المشاركون على تبادل المرئيات والمقترحات المعروضة ودراستها لغرض تحديد الافكار البناءة وطرحها في الاجتماع القادم للفريق.

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