أحمد حلمي يشيد بفيلم “مين يصدق” للمخرجة زينة عبد الباقي

أحمد حلمي يشيد بفيلم “مين يصدق” للمخرجة زينة عبد الباقي

الفجر الفني
الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي

 

 

أعرب النجم أحمد حلمي عن إعجابه الشديد بفيلم “مين يصدق”، أحدث أعمال المخرجة زينة عبد الباقي، حيث أشاد وأكد بذلك، "حلمي" أن الفيلم يتميز بأسلوبه الإبداعي وقصته المؤثرة، التي تعكس قضايا إنسانية بطريقة مبهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"


منشور الفنان أحمد حلمي

وأضاف "حلمي": “فيلم "مين يصدق" لازم يتشاف، مبروك للأبطال يوسف وچايدا جامدين، مبروك للمخرجة الموهوبة زينة عبد الباقي، ومبروك لكل اللي اشتغلوا في الفيلم والأغاني تحفة يا أبو الأنوار".

أحمد حلمي يشيد بفيلم “مين يصدق” للمخرجة زينة عبد الباقي


قصة فيلم "مين يصدق"

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"

فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

يُذكر أن فيلم “مين يصدق” قد لاقى استحسانًا واسعًا منذ عرضه، سواء من النقاد أو الجمهور، بفضل قصته الفريدة وأداء فريق العمل المميز.

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