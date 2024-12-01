قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي المصري في الخامسة من مساء الاثنين على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

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خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وسافر الفريق إلى مدينة السويس بعد الانتهاء من المران الأخير للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء.

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