يوسف عمر يشارك جمهوره لقطات من كواليس "مين يصدق"

شارك الفنان يوسف عمر، جمهوره ومتابعيه لقطات من كواليس فيلم "مين يصدق" الذي تم طرحه بالسينمات يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر ولقد حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه وتصدر مؤشرات البحث جوجل.

منشور الفنان يوسف عمر

حيث علقت "يوسف" على منشوره وكتب: "كواليس فيلم "مين يصدق" مع أجمل وأشطر ناس، شكرًا لكل واحد شارك في العمل ده".



و تابع: "بحبكم جدًا".

منشور الفنان يوسف عمر

يوسف عمر يشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"

يوسف عمر يشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"

يوسف عمر يشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"

قصة فيلم "مين يصدق"



وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.



أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"



فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.



يذكر أن فيلم “مين يصدق” قد لاقى استحسانًا واسعًا منذ عرضه، سواء من النقاد أو الجمهور، بفضل قصته الفريدة وأداء فريق العمل المميز.