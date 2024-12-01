أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة أمام ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على سقوطه في شباك الهزيمة التي نصبها له نظيره فريق ليفربول.

وواجه ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم  في الجولة الثالثة عشر من عمر البريمييرليج على ملعب الأنفيلد.

وخسر الفريق السماوي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

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أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة أمام ليفربول

وقال جوارديولا بعد المباراة: "من هُنا سنبدأ في العودة وتحقيق الانتصارات، سنعود من هنا، لدي شعور حقًا."

وأكد عن رد فعل جماهير الفريق المضيف: "ربما هم على حق! لم اتوقع أن يحدث ذلك في الانفيلد، ربما كان عليهم ترديد ذلك سابقًا، لم اتوقع ذلك من أهل ليفربول ولكن حسنًا، لا مشكلة".

وواصل: "لا بأس، يمكنكم أن تعتبروني واهم ولكن لدي شعور حقًا بأننا من هنا سنبدأ في العودة إلى تحقيق الانتصارات واكتساب الثقة".

وأتم: "تهانينا لليفربول، هم يستحقون الإنتصار".
 

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