الأب متهم بقتلها.. قوات الشرطة تستخرج جثة فتاة بعد 6 أيام من دفنها ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على الأب البالغ من العمر 51 عامًا، لاتهامه بقتل ابنته ذات الـ 17 عامًا ودفنها منذ 6 أيام داخل مقابر العائلة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت بلاغًا بوفاة فتاة في ظروف غامضة، حيث أفاد البلاغ بأن والدها هو من ارتكب الجريمة وقام بدفنها في المقابر، على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم إخطار جهات التحقيق التي أمرت باستخراج الجثمان ونقله إلى المستشفى لعرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وبعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب المتهم، وخلال التحقيقات، اعترف الأب بجريمته، لكنه لم يوضح بشكل كامل الدوافع التي أدت إلى ارتكابه هذا الفعل.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها دوافعها.