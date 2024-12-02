الإسكندرية تحتفي بتتويج ملكة جمال البحر المتوسط

شهدت مدينة الإسكندرية فعاليات الحفل الختامي لمسابقة ملكات جمال البحر المتوسط “Miss Mediterranean” 2024، والذي أُقيم بـ المنتزه بحضور واسع من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية.

وتنافست 14 متسابقة على اللقب بعد اجتيازهن سلسلة من التصفيات التي اختبرت جمالهن، ثقافتهن، ومشاركتهن المجتمعية.

وأكدت الدكتورة سميرة صلاح، رئيسة المسابقة، أن الهدف الرئيسي يتجاوز اختيار ملكة جمال، حيث تركز المسابقة على إبراز التنوع الثقافي والوعي المجتمعي، مع تخصيص جزء كبير من التقييم للمشاريع الخيرية والتفاعل الاجتماعي، إلى جانب الحضور والثبات على المسرح.

وتميز الحفل بعروض فرعونية وفقرات فلكلورية سكندرية قدمتها المتسابقات، بالإضافة إلى فقرات غنائية وفنية أضفت طابعًا مميزًا على الحدث، الذي شهد تتويج الفائزة باللقب، لتصبح سفيرة للجمال والثقافة في هذا الحفل الدولي.

وشمل الحفل تكريم عدد من صناع المجتمع ورواد السوشيال ميديا، بالإضافة إلى مواهب فنية بارزة، تقديرًا لدورهم في دعم القضايا المجتمعية وتعزيز الفعاليات الثقافية كما تم تكريم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من مدينة الإسكندرية لدورهم في تغطية الحدث وتسليط الضوء على أهميته.

وضمت لجنة التحكيم شخصيات بارزة، من بينهم الفنان عبد الرحيم حسن، والدكتورة ولاء مصطفى، والدكتورة نانسي جمال، والدكتورة دينا العالم، والإعلامية هبة أحمد، ملكة جمال البحر المتوسط لعام 2023، التي عبّرت عن فخرها بالمشاركة في هذا الموسم وتمنّت التوفيق لجميع المتسابقات.

وعبّرت الإعلامية ميرنا الخولي، المنسق الإعلامي للمسابقة، عن سعادتها بنجاح الحدث الذي عكس تنظيمًا احترافيًا بقيادة فريق متكامل شمل مدير التصوير إبراهيم ممدوح، والمستشار الإعلامي حنان التركي، ومديرة التنظيم نرمين سامح.