تفاصيل إنشاء وحدة صحية بقرية علوش شرق مرسي مطروح

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب،اليوم الأحد ،بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام،الطلب المقدم من النائب جمال الشوري بشأن تجديد أو إنشاء وحدة صحية بقرية علوش شرق مرسي مطروح وانشاء صرف صحى بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.

حيث استمعت اللجنة برئاسة النائب عاطف نصر إلى ما تم من إجراءات بشأن الطلب الأول بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والنائب جمال الشورى والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح لتجديد أو إنشاء وحدة صحية بقرية علوش،حيث تم الافادة بأن وكيل وزارة الصحة قام بتفقد المكان المقترح بالكيلو ١٢ طريق مطروح إسكندرية، وأن المبنى المذكور عبارة عن نقطة طبية قديمة متهالكة غير صالحة للتجديد أو إستحداث الخدمات لسقوط أجزاء في السقف وصدا حديد التسليح.

كذلك يوجد وحدات صحية تقدم الخدمات الطبية تبعد عن المنطقة مسافات قريبة بيانها كالاتى ( وحدة أبو مرقيق تقع بالكيلو ٢٥ شرقًا، وحدة الكيلو 7 غربًا).

كما تم تخصيص قطعة أرض تمهيدًا لإنشاء وحدة صحية بقرية الجراولة والتي تبعد عن قرية علوش مسافة ٢ كم من خلال مشروع البنك الزراعي الدولي ( IFAD)،تم اعداد خريطة تقديم الخدمات الصحية للمحافظة ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.

كما تم مناقشة الطلب الثانى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والنائب جمال الشورى والمهندس أحمد نصر مدير فرع جهاز المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بشأن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة النجيلة.

حيث تم توضيح إنه تم اسناد مشروع الصرف الصحي لمدينتي النجيلة وسيدي براني لصالح شركة التعمير والإسكان للمرافق بموجب موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧ بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۸.

و قام الجهاز التنفيذي بمخاطبة الوحدة المحلية لمدينة النجيلة لموافاته بمقترحات مواقع محطات الرفع ومحطة المعالجة.

. تم عمل معاينة لموقع محطة المعالجة بمدينة النجيلة وكذلك محطات الرفع المقترحة وذلك بإرشاد الوحدة المحلية.

بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۰۸ صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء عدد (۳) محطات رفع ومحطة المعالجة لمشروع الصرف الصحي لمدينة النجيلة - محافظة مطروح.

وبعد اعتماد الحيز العمراني الجديد لمدينة النجيلة في أكتوبر ٢٠٢٢ تم رفض موقع محطة المعالجة من قبل الادارة المركزية للتصميمات بالهيئة القومية نتيجة بُعد الموقع عن المدينة،وتم عمل معاينه لأكثر من موقع بديل، إلا أنه تم رفضهم جميعًا نتيجة بُعد المسافة عن المدينة وعن مصدر الكهرباء.

وبناء على قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ديسمبر ٢٠٢٢بتشكيل لجنة لإعداد دراسة جدوى عن مدى تحويل محطات معالجة الصرف الصحي من ثنائية إلى

ثلاثية، فقد قامت اللجنة بدراسة حالة كل محطة بصفة خاصة وفيما يخص محطة معالجة صرف صحي النجيلة تم الاتفاق على ضرورة توفير مساحة أرض زراعية تقدر بنحو (٤٠٠) فدان لاستغلال مياه السيب النهائي مع قيام مركز التنمية المستدامة بإعداد تقرير يتضمن إجراء الدراسات الفنية الخاصة بطبيعة التربة والتراكيب المحصولية المحتملة ثم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمساحة التي يتم تحديدها من قبل مجلس المدينة.

وفي يونيه ٢٠٢٣تم عمل معاينة لموقع الغابة الشجرية المقترح بإرشاد الوحدة المحلية لمدينة النجيلة بأبعاد (۱۹۸۰ × ۱۰۰۰ متر) الا إنه تم رفض الموقع من قبل استشاري المشروع نظرًا لطبيعة التربة الحجرية وصعوبة تنفيذ زراعات بالأرض،وفي اكتوبر ٢٠٢٣ وبناءًا على تحفظ الإدارة المركزية للتصميمات على الموقع المقترح لمحطة المعالجة تم معاينة موقع بديل بإرشاد الوحدة المحلية لمدينة النجيلة يبعد نحو (١٢) كم) عن محطةالرفع.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكليف استشاري المشروع بعمل دراسة لكيفية استغلال مياه السيب المعالج والمحافظة على موقع

محطة المعالجة الذي تم معاينته بتاريخ ۲۰۲۳/۰۹/۱۸ حيث إنه الموقع المناسب طبقًا لتوافق أهالي مدينة النجيلة.

وقام استشاري المشروع بتقديم لوحة بمقترح تنفيذ محطة رفع مساعدة نظرًا لارتفاع منسوب موقع محطة المعالجة عن محطة الرفع بالمدينة مع الإبقاء على موقع محطة المعالجة الذي تم معاينته

بتاريخ ۲۰۲۳/۰۹/۱،وفي مايو ٢٠٢٤ قامت محافظة مطروح بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف

الصحي للموافقة على موقع محطة المعالجة والذي يبعد عن الحيز العمراني للمدينة نحو ٥.٥ كم والذى تم معاينته في سبتمبر ٢٠٢٣حيث إنه الموقع الأنسب طبقًا لتوافق أهالي مدينة النجيلةعلى أن تكون المعالجة ثلاثية.

وفي يونيه ٢٠٢٤قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمخاطبة محافظةمطروح بالموافقة على موقع محطة المعالجة ونوع المعالجة الثلاثية على أن تقوم المحافظة بتوفير ٣٦٠ فدان أقرب ما يمكن من موقع محطة المعالجة لاستيعاب تصرفات المحطة علمًا بأن دور الهيئة ينتهي بعمل خزانات الموازنة.،وموافاة الهيئة بما يفيد التأكيد على سحب كمية المياه المنقاة الناتجة من محطة المعالجة.

وفي ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ قامت محافظة مطروح بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكليف الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الدراسة المنطقة المحيطة بموقع محطة المعالجة المقترح لتحديد انسب مساحة صالحة للزراعة لاستغلالها في استيعاب مياه السيب النهائي المعالج.

وفي منتصف أغسطس ٢٠٢٤قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمخاطبة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدراسة المنطقة المحيطة بموقع محطة المعالجة المقترح لتحديد انسب مساحة صالحة للزراعة.

ثم صدر الكتاب الدوري المجلس الوزراء رقم (٥-١٨٤٨٢) بتاريخ ۲۰٢٤/٠٧/١٨ بخصوص تأجيل العمل على المشروعات الجديدة بغض النظر عن كونها مدرجة بالخطة إلا في حالة الضرورة القصوى وإعادة ترتيب الأولويات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.