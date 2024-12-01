12 هدفًا ورحيل ثنائى فنى بالجولة 6 بالمجموعة 4 بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اُختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر  .

وشهدت منافسات الجولة إحراز 12 هدف خلال 6 مباريات، كما شهدت استقالة احمد الجيوشى المدير الفنى لجولدن جيت ورحيله عن منصبه بجانب رحيل محمود حسن المدير الفنى لنادى اهلى الغرق.

حيث سقط نادى اهلى الغرق فى فخ التعادل السلبي أمام شقيقه نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 10 فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 8.

وكانت مباريات الجولة قد شهدت سقوط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بنتيجة 2/1  أمام ضيفه  نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب ساحة الفيوم، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 5 نقاط فيما ارتفع رصيد نادى بنى سويف للنقطة 11 وله مباراة مؤجلة.


وسقط نادى سيلا فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد نادى سيلا للنقطة 13 وله مباراة مؤجلة فيما ارتفع رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 3.

فيما سقط مركز شباب الواسطى فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام ضيفه مركز شباب ابشواى، ليتوقف رصيد عند الواسطى 7 نقاط فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 7.

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وسقط نادى جولدن جيت فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام  نظيره نادى عاملين غارب  ، ليتوقف رصيد جولدن جيت عند 9 نقاط فيما ارتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 9.

ونجح نادى مطرطارس فى تحقيق فوز هام بنتيجة 2/1 أمام شقيقه مركز شباب سنورس بديربي أبناء الفيوم، ليرتفع رصيد  مطرطارس للنقطة 4 فيما توقف رصيد سنورس عند 5 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 13 نقطة  .

2 - نادى بنى سويف 11 نقاط.

3 -  اهلى الغرق 10 نقاط.

4- نادى جولدن جيت 9 نقاط.

5 - نادى عاملين غارب 9 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 8 نقاط  .

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

8 - مركز شباب ابشواى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 5 نقاط  .

10 -  مركز شباب الفيوم 5 نقاط.

11- نادى مطرطارس 4 نقاط.

12 - مركز شباب سمسطا 3 نقاط.

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