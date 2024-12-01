مزاح تحول لقتل.. تفاصيل مقتل طالب على يد صديقيه في إمبابة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالبين اعتديا على صديقهما وقيداه بالحبل أثناء مزاح بينهم داخل محل في إمبابة

مزاح تحول لقتل

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بوفاة طالب ثانوي، نتيجة تعرضه لاعتداء في إمبابة،  وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وباجراء التحريات والمعاينة وفحص كاميرات المراقبة وتبين أن صديقا المجني عليه قاما بتقيده باستخدام حبل داخل محل بحجة المزاج، وتعديا عليه بالضرب حتى لقيا مصرعه وتركه وفرا هاربين.

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمنية بالجيزة النيابة العامة تباشر النيابة العامة فحص كاميرات المراقبة وفاة طالب ثانوى

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