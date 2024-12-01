أحمد موسى: كل من يحارب الجيش العربي السوري داعشي إرهابي

توك شو
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم داعش الإرهابي ليس معارضة وإنما جماعة إرهابية، لافتا إلى أن كل من يحارب الجيش العربي السوري داعشي إرهابي.

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وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي كشف شعار داعش الإرهابية، معلقا: كل مقاتلين داعش بيحتفلوا في حلب بالهجوم على الجيش السوري.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجيش العربي السوري هو الجيش الوطني المعترف به، معلقا: نحن لا نعترف سوى بالجيش الوطني الذي شارك مع مصر في حرب أكتوبر.

وأكد أن هدف هذه الميليشيات هو تدمير الدولة السورية، ومن يصفهم بالمعارضة فهو خائن، لأن المعارض يحافظ على بلده وأمنها ومن يرفع السلاح في وجه بلده يستحق القتل.

وواصل موسى: مين عمل للميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي استولت على حلب، أين المخابرات الروسية الموجودة في الداخل السوري، وكيف لم ينم إلى علمهم تحرك آلاف القوات؟.


 

أحمد موسى الجيش العربي السوري داعش
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