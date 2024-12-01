الغنيمي وفتح الله وماهينور يتابعوا مباراة سموحة والجونة

حرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه والمحاسب رامى فتح الله والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس النادى على متابعة مباراة سموحه والجونه التى تقام الآن على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

ولايزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة المباراة التي مره منها حتى الآن

65 دقيقه.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وان كان فريق سموحه هو الأكثر خطورة.

ولاحت لفريق سموحه عده فرص للتهديف عن طريق صامويل امادو ومحمود صابر وحسام حسن بينما لاحت فرص للجونه عن طريق رضا صلاح واوجو صامويل.

