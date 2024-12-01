البيت الأبيض: كييف هي من تقرر مسألة التنازلات الإقليمية لتحقيق السلام

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إنه يتعين على أوكرانيا أن تحدد بشكل مستقل مواقفها فيما يتعلق بالتنازلات الإقليمية لتحقيق السلام مع روسيا.

وأوضح جيك ساليفان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قائلا: "النقطة الأساسية، من وجهة نظري، هي أن أوكرانيا يجب أن تحدد مصيرها بنفسها، ولا ينبغي فرض أي شيء عليها من الخارج، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، وقد صرح فلاديمير زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب عبر المفاوضات".

وأضاف أن "واشنطن تتفاعل بنشاط مع القيادة الأوكرانية، وتناقش الشكل المحتمل للمفاوضات المستقبلية، حيث كان الهدف الرئيسي هذا العام هو مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من الدخول في المفاوضات من موقف قوي وتحقيق النتيجة المرجوة".

وأشار ساليفان إلى أن "القضايا المتعلقة بالأرض والأمن والجوانب الأخرى يجب أن تظل ضمن اختصاص زيلينسكي، لأن هذه بلاده في النهاية".

ويعقد المسؤولون الأوروبيون اليوم اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي، الذي اقترح مؤخرا مقايضة إنهاء "المرحلة الساخنة" من القتال مقابل انضمام أوكرانيا بأراضيها التي تسيطر عليها كييف إلى حلف الناتو، وهو اقتراح يناقض أهم نقاط الرؤية الروسية لتسوية النزاع.

في يونيو الماضي طرح الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.