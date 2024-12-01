الدوري الإيطالي.. نابولي يلدغ تورينو وبارما يحبط لاتسيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق نابولي، على مضيفه تورينو، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

سجل لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 31.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة ليبتعد بصدارة جدول الترتيب، محققا فوزه العاشر في المسابقة هذا الموسم.

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أما تورينو فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز 12، بعدما تلقى خسارته السابعة هذا الموسم.

وفي نفس التوقيت، فاز بارما على لاتسيو بنتيجة 3-1.

سجل دينيس مان وأنس الحاج محمد وإنريكو ديل براتو، أهداف بارما في الدقائق 6 و53 و(90+1).

بينما أحرز فالنتين كاستيلانوس، هدف تقليص الفارق لفريق لاتسيو في الدقيقة 80.

ورفع بارما رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.
 

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