أياكس يقلب الطاولة على نيميجن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  
قاد النجم المخضرم فاوت فيخهورست فريقه أياكس أمستردام، للتقدم لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الهولندي.

قلب أياكس تأخره 0-1 أمام مضيفه نيميغن إلى انتصار ثمين 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 للمسابقة.

وبادر نيميغن بالتسجيل من خلال سونتغي هانسين في الدقيقة 14، لكن سرعان ما أدرك فيخهورست التعادل لمصلحة أياكس في الدقيقة التالية.


وعاد فيخهورست لهز الشباك مجددًا، محرزًا الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 48، ليمنح فريق العاصمة الهولندية ثلاث نقاط ثمينة، ونصب نفسه بطلًا للقاء دون منازع.

وارتفع رصيد أياكس الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 32 نقطة من 13 مباراة، متأخرًا بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي إيندهوفن.

وفي المقابل توقف رصيد نيميغن الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز العاشر.

 

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