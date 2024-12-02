استلام وتوزيع 13 ألفًا و355 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بالفيوم

أكد الدكتور خالد خلف القبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إنه تم استلام عدد 13355 جهاز تابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية، لتوزيعها اليوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر 2024م على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الثانوية العامة بالفيوم، بحضور الأستاذ محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، والأستاذ عبد التواب عبدالظاهر، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والأستاذ أحمد سكران، مسئول أمن المديرية، والأستاذ محمد فاروق، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وفريق العمل بالتطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، وعدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

حيث تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية.

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