أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات البنوك اليوم الأحد

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، تباينا ملحوظًا ويبحث الكثير من المواطنين، وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير، عن أسعار صرف العملات في البنك المركزي والأسواق الموازية. أي تذبذب في أسعار العملات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تجارتهم وأعمالهم.

متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم 1ديسمبر

الدو(لار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.80 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 52.90 جنيه

سعر البيع: 52.40 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 159.30 جنيه

سعر البيع: 157.70 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 12.80 جنيه



الريال العماني:

سعر الشراء: 126.80 جنيه

سعر البيع: 125.60 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.30 جنيه

سعر البيع: 13.16 جنيه

متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 112 2024

سجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليوم، بعد ارتفاعه في اليوم السابق. إليكم أسعار الدولار في البنوك المختلفة:

أسعار الدولار في البنوك



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاحد

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي : سجل 49.52 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. اليورو : سجل 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الجنيه الإسترليني : سجل 62.71 جنيه للشراء و 62.91 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري: