سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم 1ديسمبر 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 1/12/2024، في ختام معظم البنوك ثباتا طفيفًا؛ وعلى الرغم من التراجع العام، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.

 

 ويوجد تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث يختلف سعر الشراء والبيع بجزء بسيط من الجنيه، ويتأثر سعر الصرف بشكل مباشر بالعرض والطلب على العملتين في السوق.


سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.

 

 

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

 

 

متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

الريال السعودي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: سجل 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

 

 

أسعار الأسعار في السوق السوداء اليوم:
الدولار الامريكي:


سعر الشراء: 49.05 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه


اليورو الأوروبي:
سعر الشراء: 53.20 جنيه
سعر البيع: 52.70 جنيه


الجنيه الاسترليني:
سعر الشراء: 63.75 جنيه
سعر البيع: 63.25 جنيه


الريال السعودي:
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 12.99 جنيه


الدينار الكويتي:
سعر الشراء: 164.28 جنيه
سعر البيع: 159.28 جنيه


الدرهم الإماراتي:
سعر الشراء: 13.49 جنيه
سعر البيع: 13.29 جنيه

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
السعر الحالي للدولار الأمريكي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الاسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي
 

 

متوسط أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

 

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي

 

 

 

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