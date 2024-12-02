"مياه الفيوم" تنظم زيارات مدرسية لمحطات الإنتاج

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مياه الفيوم" زيارات مدرسية لمحطات إنتاج مياه الشرب

استقبلت محطات إنتاج مياه الشرب عدد من طلاب وطالبات المدارس والجامعات بنحو ٢٣ مدرسة وكلية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وذلك بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، وضمن برنامج الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المائي لطلاب المدارس.

 

وأكد أن الوعي المائي أصبح ضرورة حتمية يجب توافرها لدى جميع المواطنين خاصة في ظل التحديات المائية في الوقت الحالي ومستقبلًا وخاصة لطلاب المدارس الابتدائية كونهم نواة الغد وجيل المستقبل والذين سيحملون على عاتقهم مسؤلية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات.

 

وأشار إلى لعقد ندوات تعريفية خلال الزيارة يتم خلالها شرح مراحل تنقية مياه الشرب من المأخذ مرورًا بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع ووصولها للمستهلكين وتعريف الطلاب بالجهود المبذولة لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والأمان، وتعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الاهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث.

"مياه الفيوم": تطهير خزانات المياه بجامعة الفيوم

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الفيوم مياه الفيوم زيارات مدرسية محطات أنتاج مياه الشرب

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