حدد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023 وذلك وفق أحدث تعديلات تم إدخالها في هذا الشأن بغد قرارات وزارة التنمية المحلية بتسهيل واختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023

جاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023، على النحو التالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- كروكي الموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة للعقار محل التصالح.

4- صورة واجهة العقار موضحة عدد الأدوار.

5- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

6- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.

7- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف موقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وهي إحدى الجهات التالية: أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المعدنية، أحد المراكز البحثية، أو كليات الهندسة.

8- صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.

9- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.

10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ إرتكاب المخالفة محل التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع.

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.

- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية السابقة المستند الدال على توصيل أي مرفق من المرافق (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت).

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات) عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار مثبتة التاريخ

صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة، يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة (باقي السكان أو الشركاء).

12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية (كمركز معلومات الشبكات).

13- إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة) من مقدم الطلب بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة ومنها المساحة وعدد الأدوار على أن تكون هذه المستندات المرفقة (نسخة ورقية + نسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجابايت أو ما يعادل 1500 كيلو بايت).