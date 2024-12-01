اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يوقع بروتوكول تعاون مع مدرسة السينما بأكاديمية الفنون

تقدمت د منى الصبان مديرة مدرسة السينما بأكاديمية الفنون بالهرم، بطلب لاتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا لعقد بروتكول تعاون لمشروع جديد تقدمت به، وهو دراسة مواد السينما بجميع فروعها لأبناء المصريين فى أوروبا “أون لاين” وأوضحت فى الطلب جميع الشروط المطلوبة وأن الطالب فى نهاية الدراسة سوف يحصل على شهادةً معتمدة من مدرسة السينما، على أن يتولى اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا عمل الدعاية الكافية والترويج لهذه الدراسة.

وأضافت الدكتورة منى الصبان، أنها قد قامت ببحث شامل عن المؤسسة التى تمكنها من تحقيق هذا الحلم ومن خلال مارأته من نشاط لاتحاد الكيانات وقع اختيارها عليه.

وبعد عمل الدراسات المطلوبة والتأكد من جدية المشروع ومن هي د منى الصبان وتعرف الاتحاد على تاريخها المشرف، والذى كلل بتكريم الرئيس السيسي لها، قرر مجلس الإدارة الموافقة على عمل البروتكًول، وتم تكليف أ د محمد صبحى حسنين المستشار العام لاتحاد الكيانات، بمراجعة مواد البروتكول وأيضًا تكليف المستشار القانونى للاتحاد بمراجعته قانونيا، وبعد الانتهاء من كل ذالك قام الاتحاد بتفويض المهندس إبراهيم قنديل عضو مجلس إدارة الجالية المصرية بجنوب فرنسا بالتوقيع على البروتوكول ليبدأ العمل به من بداية شهر ديسمبر.

وأضاف الأستاذ مصطفى رجب رئيس الاتحاد: نحن نأمل أن يساهم هذا المشروع فى ربط أواصر الصداقة مع أبناء الجيل الثالث والرابع مع الوطن الأم، وندعوا الله أن يوفقنا جميعا لما فيه صالح الوطن وأبنائه.