رئيسة جورجيا تنفي أنباء حول توجه جورجيين محاربين في أوكرانيا للمشاركة في احتجاجات تبيليسي

نفت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي صحة الأنباء حول توجه الجورجيين المحاربين في صفوف القوات الأوكرانية إلى تبيليسي للانضمام إلى الاحتجاجات.

وقالت زورابيشفيلي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد: "تلقيت معلومات مختلفة، تدعي أن عسكريين جورجيين وصلوا من أوكرانيا ويستعدون للانضمام إلى الاحتجاجات".

وتابعت: "هذا استفزاز سافر، وهذا لا يحدث ولا تصدقوا ذلك. هذه المعلومات هدفها الإساءة إلى الاحتجاج، لأن هذا الاحتجاج يقلق الحزب الحاكم إلى أكبر قدر".

وشددت على ضرورة استمرار الاحتجاجات دون تدخل الأحزاب.

ودعت المجتمع للضغط على المحكمة الدستورية حتى تبدأ بالنظر في الدعوى التي رفعتها زورابيشفيلي حول عدم شرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 26 أكتوبر والتي تم الإعلان عن فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم فيها.

وجدير بالذكر أن سالومي زورابيشفيلي إلى جانب أحزاب المعارضة رفضت الاعتراف بفوز "الحلم الجورجي"، ورفضت التخلي عن صلاحياتها كرئيسة الدولة، معتبرة أن التشكيلة الجديدة للبرلمان غير شرعية ولا يحق لها انتخاب رئيس جديد.

وتستمر الاحتجاجات في جورجيا منذ أواخر أكتوبر الماضي، حين تم الإعلان عن نتائج الانتخابات.