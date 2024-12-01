جمال الشريف يكشف مدى أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك
تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جمال الشريف: ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي
وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي لأن يد المدافع لك تؤثر عليه، لذلك اتفق مع قرار حكم المباراة".
وأضاف: "يد مدافع البنك الأهلي لم تعطل ياسر إبراهيم عن لعب الكرة سواء بالشد أو الجذب".
واختتم حديثه قائلًا: "يد مدافع البنك الأهلي لم تضغف قدرة اللاعب ياسر إبراهيم على لعب الكرة".