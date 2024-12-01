جمال الشريف يكشف مدى أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك

الفجر الرياضي
مباراة الأهلي والبنك
مباراة الأهلي والبنك

تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جمال الشريف: ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي لأن يد المدافع لك تؤثر عليه، لذلك اتفق مع قرار حكم المباراة".

txt

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام البنك

txt

كورتوا يعلق على وصوله لـ250 مباراة مع ريال مدريد وهذه نصيحته لـ مبابي

وأضاف: "يد مدافع البنك الأهلي لم تعطل ياسر إبراهيم عن لعب الكرة سواء بالشد أو الجذب".

واختتم حديثه قائلًا: "يد مدافع البنك الأهلي لم تضغف قدرة اللاعب ياسر إبراهيم على لعب الكرة".

الاهلي والبنك الاهلي الأهلي والبنك الإعلامي خالد الغندور البنك الاهلي الدوري المصري

مواد متعلقة

مصطفى شوبير رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

عاجل.. تشخيص حالة أحمد ياسر ريان بعد إصابته أمام الأهلي

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- تكتيك عسكري معقد.. كتائب القسام تفاجئ الاحتلال بكمائن مركبة في أول رد فعل ثأري لـ يحيى السنوار

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

عاجل ـ كمائن مُدمرة وتكتيك عسكري متقن.. كتائب القسام تقضي على جنود الاحتلال في هجوم ثأري

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز