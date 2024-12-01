لمتابعة موقفها المالي وتعزيز مواردها..محافظ الدقهلية يجتمع بمجالس إدارات الصناديق الخاصة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا بمجالس إدارات الصناديق الخاصه لمتابعة الموقف المالي وتعزيز مواردها، والتى تعتبر من اهم موارد التمويل الذاتى للمحافظة من أجل إقامة واستكمال المشروعات الخدمية، حيث تم خلال الاجتماع التصديق على ختامى العام المالى 2023 / 2024

قرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2024 / 2025.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظه، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمحاسب السيد خيوه وكيل وزارة المالية، والمهندس طارق عبدالعاطي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق، والدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحه للطب العلاجي، والعقيد سامح عبدالوهاب وكيل ادارة المرور، وفكريه سلامه مدير عام الشئون الماليه والإدارية بالمحافظه، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظه، وأشرف وافي مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصه بالمحافظه، وإيمان حسين مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمحاسب محمد فخرى مدير عام الحسابات بالمحافظه، والمحاسب محمد الحصرى مدير الشؤون الماليه بالمحافظه، والمهندس السيد زين مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسيه، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظه، والمهندسه مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظه، واكرم السقا مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظه.



وأكد " مرزوق " علي ضرورة العمل علي تعظيم موارد الصناديق الخاصه واستغلالها في مشروعات تخدم المواطن البسيط، ومنها شراء الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات في حالة نقصها وصيانة الوحدات الصحيه، والمساهمة في صيانة ورصف الطرق وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.

وشدد " المحافظ " علي أنه يجب أن تكون الزياده فى إطار المعمول به بباقى المحافظات، وبما يضمن الاستمرار فى تقديم خدمات متميزه للمواطنيين.

والجدير بالذكر أن الاجتماع ضم مجالس إدارات الصناديق الخاصة ( الخدمات الصحية

الاسكان الاقتصادي - الطرق الإقليمية - الخدمات والتنمية المحلية - مركز معلومات شبكات المرافق ).