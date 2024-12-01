جمال الشريف: إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح من الحكم محمد الحنفي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح من الحكم محمد الحنفي وحكام تقنية الفيديو في المباراة".

وأضاف: "أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي لك يسيطر على الكرة بشكل كامل ولم يبدأ هجمة بسيطرة مطلقة".

واختتم حديثه قائلًا: "رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي أخطأ في البداية بلمسة اليد قبل تسجيل الهدف في شباك البنك الأهلي".

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