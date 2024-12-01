غادة إبراهيم: 'بيتعرَّض عليا أدوار الزوجة اللعوب.. ومينفعش نشيل البوسة من الفن'

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن تفاصيل الأدوار الفنية التي تُعرض عليها، مؤكدة أنها غالبًا ما يعرض عليها شخصيات مثيرة للجدل، مثل الزوجة اللعوب أو السكرتيرة التي تخطف الرجال.

 

وأوضحت غادة، خلال حوارها مع الفنانة صفاء جلال في برنامج قعدة صفا على قناة “Ten”، أنها ترفض تقديم أدوار الإغراء في الوقت الحالي، قائلة: “ماقدرش أقدّم أدوار مثيرة أو إغراء دلوقتي، لكن في الوقت نفسه، مينفعش نشيل البوسة من الفن، لأن الفن مرآة للحياة، والمشاهد دي جزء من التعبير عن الواقع”.

 

وأشارت غادة إلى أن لديها رؤية فنية تسعى للحفاظ عليها، مع مراعاة قيم المجتمع والجمهور الذي تخاطبه، مؤكدة أن الفنان الحقيقي يجب أن يوازن بين الحرية الإبداعية واحترام القيم الاجتماعية.

 

تفاصيل برنامج “قعدة صفا”

 

برنامج في قعدة صفا، هو تقديم الفنانة والإعلامية صفاء جلال، على شاشة قناة Ten، ويعرض يومي الحد والاتنين من كل أسبوع في تمام الساعة 3 عصرًا، وهو من إنتاج شركة In Media، ويستضيف النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة في المجتمع، ويسعى لتقديم تجربة تلقزيونية فريدة ما بين الترفيه والاجتماع.

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