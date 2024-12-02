في المهد..إزالة سور بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية البرامون في الدقهلية

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ازالة في المهد
ازالة في المهد

 أكد   اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  ان كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وفى ذات السياق نفذت رئاسة مركز ومدينه المنصورة برئاسة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة،  حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.
 

وقد تمكنت الحملة من إزالة سور بالطوب البلوك الأبيض  خارج الحيز العمراني بقرية البرامون على مساحة 500متر
وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
 

فيما أكدت " المزين " ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة،وقالت بان هناك توجيهات مشددة باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

 

وذلك فى اطار توجيهات  الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة الدكتورة منال عوض  وزير التنمية المحلية.

جانب من الإزالة

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اتخاذ اجراءات الإزالة الفورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انواع المخالفات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مدبولي رئيس الوزراء

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