زوج يذبح زوجته وأولاده ويحرق والدته وشقيقه.. تفاصيل

شهدت عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بمركز طوخ، محافظة القليوبية، جريمة بشعة أقدم فيها رجل على ذبح زوجته وابنه وابنته، ثم أشعل النيران في والدته وشقيقه، ما أدى إلى وفاة والدته على الفور وإصابة شقيقه بجروح خطيرة أدخلته العناية المركزة.

بلاغ أمني وتحقيقات فورية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث. انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتهم يُدعى “علي.ط.م.س”، ويبلغ من العمر 37 عامًا. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

دوافع الجريمة

كشفت التحريات الأولية أن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته بعدما اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه. وأوضحت التحقيقات أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سجل إجرامي سابق، ما يفسر السلوك العدواني الذي أدى إلى ارتكاب هذه الكارثة.

إصابات وضحايا

أسفرت الجريمة عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم الزوجة وطفلاها ووالدته. كما أصيب شقيق المتهم بحروق خطيرة، نُقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

تحركات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بندب الطبيب الشرعي لفحص جثث الضحايا. كما طلبت تقريرًا حول الحالة الصحية للمصاب، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

حالة من الصدمة بين الأهالي

أثارت الحادثة حالة من الصدمة والغضب بين أهالي المنطقة، الذين وصفوا الجريمة بأنها غير مسبوقة في بشاعتها. وأعربوا عن حزنهم العميق لما آلت إليه الأمور في هذه العائلة.