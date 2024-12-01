زوج يذبح زوجته وأولاده ويحرق والدته وشقيقه.. تفاصيل

تقارير وحوارات
حوادث القليوبية
حوادث القليوبية

شهدت عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بمركز طوخ، محافظة القليوبية، جريمة بشعة أقدم فيها رجل على ذبح زوجته وابنه وابنته، ثم أشعل النيران في والدته وشقيقه، ما أدى إلى وفاة والدته على الفور وإصابة شقيقه بجروح خطيرة أدخلته العناية المركزة.

بلاغ أمني وتحقيقات فورية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث. انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتهم يُدعى “علي.ط.م.س”، ويبلغ من العمر 37 عامًا. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

دوافع الجريمة

كشفت التحريات الأولية أن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته بعدما اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه. وأوضحت التحقيقات أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سجل إجرامي سابق، ما يفسر السلوك العدواني الذي أدى إلى ارتكاب هذه الكارثة.

إصابات وضحايا

أسفرت الجريمة عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم الزوجة وطفلاها ووالدته. كما أصيب شقيق المتهم بحروق خطيرة، نُقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

تحركات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بندب الطبيب الشرعي لفحص جثث الضحايا. كما طلبت تقريرًا حول الحالة الصحية للمصاب، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

حالة من الصدمة بين الأهالي

أثارت الحادثة حالة من الصدمة والغضب بين أهالي المنطقة، الذين وصفوا الجريمة بأنها غير مسبوقة في بشاعتها. وأعربوا عن حزنهم العميق لما آلت إليه الأمور في هذه العائلة.

اصابة شقيقة الطبيب الشرعي زوج يذبح زوجته ذبح زوجته واولادة مركز طوخ محافظة القليوبية يذبح زوجته تعاطي المخدرات الحالة الصحية اشعل النيران خيانة زوجته

مواد متعلقة

ماذا تعرف عن بطاقة eSIM الجديدة وهل هاتفك متوافق معها؟

فيضانات كارثية تجتاح جنوب تايلاند وشمال ماليزيا وتودي بحياة 12 شخصًا

مجزرة في بيت لاهيا.. 75 قتيلًا في قصف إسرائيلي يطال عائلات بأكملها

حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي

معارك عنيفة تقطع طريق دمشق - حلب الدولي.. ماذا يحدث في حلب السورية؟

بعد مناقشته في البرلمان البريطاني.. ماذا تعرف عن مشروع قانون "الموت بمساعدة الغير"؟

"ترامب سياسي ذكي ومحنك".. كيف تحدث بوتين عن الرئيس الأمريكي ومما حذره؟

تسببت في إجلاء 80 ألف شخص.. فيضانات عنيفة تضرب ماليزيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- تكتيك عسكري معقد.. كتائب القسام تفاجئ الاحتلال بكمائن مركبة في أول رد فعل ثأري لـ يحيى السنوار

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل ـ كمائن مُدمرة وتكتيك عسكري متقن.. كتائب القسام تقضي على جنود الاحتلال في هجوم ثأري

ليفربول يعمق جراح مانشستر سيتي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه