عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد فهد المسماري لاعب التحدي الليبي أن اللعب لنادي الزمالك من أكبر أحلامه موضحًا  أنه يتمنى ارتداء قميص الفارس الأبيض قريبًا.

فهد المسماري: حلمي اللعب للزمالك وهذه تفاصيل المفاوضات مع التحدي الليبي

وأضاف المسماري خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك حتى آلان ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد".

txt

حكم رواندي لإدارة مباراة الزمالك وإنييمبا في الكونفدرالية

txt

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

وتابع "أحمد سليمان يقود مفاوضات الزمالك مع نادي التحدي الليبي".

واختتم: "نادي الزمالك يرغب فى ضمى بشكل نهائى والأمور متوقفة على الاتفاق مع نادى التحدي".

احمد سليمان الأهلي التحدي الليبي المفاوضات خالد الغندور فهد المسماري

مواد متعلقة

جمال الشريف يكشف مدى أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك

أمير هشام: الزمالك يسعى لحسم صفقة شريف في يناير.. واللاعب ينتظر موقف الأهلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- تكتيك عسكري معقد.. كتائب القسام تفاجئ الاحتلال بكمائن مركبة في أول رد فعل ثأري لـ يحيى السنوار

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل ـ كمائن مُدمرة وتكتيك عسكري متقن.. كتائب القسام تقضي على جنود الاحتلال في هجوم ثأري

ليفربول يعمق جراح مانشستر سيتي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه