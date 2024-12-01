عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه
أكد فهد المسماري لاعب التحدي الليبي أن اللعب لنادي الزمالك من أكبر أحلامه موضحًا أنه يتمنى ارتداء قميص الفارس الأبيض قريبًا.
فهد المسماري: حلمي اللعب للزمالك وهذه تفاصيل المفاوضات مع التحدي الليبي
وأضاف المسماري خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك حتى آلان ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد".
وتابع "أحمد سليمان يقود مفاوضات الزمالك مع نادي التحدي الليبي".
واختتم: "نادي الزمالك يرغب فى ضمى بشكل نهائى والأمور متوقفة على الاتفاق مع نادى التحدي".