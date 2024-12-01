أنا بخير مجرد إجهاد عضلي.. أول تعليق من هاري كين بعد إصابته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
تعرض هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني لإصابة خلال مواجهة بروسيا دورتموند، وخرج اللاعب من اللقاء مصاب.

وترك هاري كين أرضية ميدان ملعب، في الدقيقة 33،  ودخل توماس مولر بدلًا منه بسبب الإصابة التي عانى منها النجم الإنجليزي.

واعلن الجهاز الطبي للفريق بعد اجراء الفحوصات الطبيه الذي خضع لها كين، عن  تعرضه لتمزق عضلي خفيف في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.
ونشر كين عبر حسابه على إنستجرام: ” أنا بخير مجرد اجهاد عضلي بسيط، لذا سأخصص بعض الوقت للتعافي الآن”.
وعلق علي التعادل مع دورتموند 1-1قال:” رايت رأسية رائعة من جمال موسيالا أمس جعلتنا نحصل على نقطة جيدة، شكرًا على جميع الرسائل “.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي احرز 11 هدفًا في البطولة الألمانية حتى الآن.

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