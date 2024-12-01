اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي تم إسناده للحكم محمود بسيوني.

ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول خالد حسين مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد الشناوي ويعاونه محمود أبو الرجال.

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موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية 
على ملعب غزل المحلة.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.

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