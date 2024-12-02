إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في بولاق الدكرور دون إصابات

حوادث
بوابة الفجر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الإثنين، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة  بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخماد حريق الجيزة اليوم الحماية المدنية بولاق الدكرور عمليات شرطة النجدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مارك فيش: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وسيكرر فوزه بجائزة نادي القرن

لجنة الحكام تدافع عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والبنك بعد إلغاء هدف ربيعة

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

شعبة الذهب: التهديد بالحرب النووية زادت من أسعار المعدن الأصفر

الأمراض النفسية والعقلية: التشخيص والعلاج وأهمية التوعية

سرطان الثدي: التوعية والوقاية والكشف المبكر لإنقاذ الحياة