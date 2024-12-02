الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في جنين

العدو الصهيوني
قوات الجيش الإسرائيلي
قوات الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل 4 فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه نفذ عملية في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان أول مقتضب "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة بمقتل مواطنين جراء عدوان الاحتلال على بلدة صير قضاء جنين"، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 "لم تعرف هويتهم بعد".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن قواته الجوية "هاجمت وقضت على خلية إرهابية نفذت عدة هجمات مسلحة" في منطقة جلبوع شمال الضفة الغربية.

وأعلن الجيش أنه قضى على "3 إرهابيين" في الغارة، مضيفًا أن القتيل الرابع هو منفذ هجوم في أغسطس الماضي، أدى إلى مقتل مدني إسرائيلي وإصابة آخر.

وقال أحد سكان القرية "في الصباح وصلت الطائرات وبدأت بقصف هذه المنطقة الوعرة التي نتواجد فيها"، مضيفًا "بعد فترة وجيزة، اقتحم الجيش المنطقة بأكملها وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة".
وكان الهلال الاحمر الفلسطيني قال في بيان صباح الأحد "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مكان القصف قرب بلدة صير قضاء جنين إلى الآن".
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، خصوصًا في شمالها، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 782 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقًا لوزارة الصحة في رام الله.
كما أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقًا لأرقام رسمية إسرائيلية.

ارتفاع حصيلة القتلى الجيش الإسرائيلى الضفة الغربية المحتلة الصحة الفلسطينية

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- تكتيك عسكري معقد.. كتائب القسام تفاجئ الاحتلال بكمائن مركبة في أول رد فعل ثأري لـ يحيى السنوار

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل ـ كمائن مُدمرة وتكتيك عسكري متقن.. كتائب القسام تقضي على جنود الاحتلال في هجوم ثأري

ليفربول يعمق جراح مانشستر سيتي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه