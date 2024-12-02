10 مليون مشاهدة لـ أنا من غيرك بهاء سلطان

الفجر الفني
بهاء سلطان
بهاء سلطان

 


حقق بهاء سلطان نجاح كبير جدًا بأغنية "أنا من غيرك" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" والذي تصدرت التريند من قبل طرح الفيلم وحتى الآن .

ونشر بهاء سلطان من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو به مقطع الأغنية معلقًا :"أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان 10 مليون مشاهدة على يوتيوب ".

 


تفاصيل أغنية أنا من غيرك

 

والأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

 

كلمات أغنية أنا من غيرك
 

أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
يا ترى إنت زيي كمان؟
زيي كمان مشتاق لزمان
قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ
في العربية واقفين والدنيا معدية
نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية
نضحك نسمع كم أغنية
يا ليل يا ليلي يا يا عين
يا ليل نسمع كم أغنية
لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني
قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني
ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني
أنا مستني أهو تكلمني.

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها
أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها
أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها
أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
أنا من غيرك بتوه توهان
أنا من غيرك مليش عنوان
يا ترى إنت زيي كمان؟
زيي كمان مشتاق لزمان

أنا من غيرك يا ليلي
بتوه توهان

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