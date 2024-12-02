خالد الغندور: محمد عادل يجهز شكوى في الفيفا بسبب التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد عادل الحكم الدولي، سيتقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لمطالبته بالتحقيق في التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الحكم سيطالب الفيفا بتحديد المتسبب في التسريب الصوتي خاصة بعد خروج تصريحات على لسان جمال علام رئيس اتحاد الكرة والتي أكد فيها أن لجنة الحكام بريئة من التسريب ولم تتورط فيه".

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وتابع:"محمد عادل سيلجأ إلى فيفا على اعتبار أنه المسؤول عن كرة القدم في العالم، كما أن التحكيم بشكل عام وتقنية الفيديو بشكل خاص تقع تحت مظلته".

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