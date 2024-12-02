أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة دون رأس ببحر الرفيع

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية ودون رأس في بحر الرفيع بدائرة مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة في بحر الرفيع بدائرة المركز.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإخراج الجثة من المياه تبين أنها دون رأس، ولا يوجد معه أي متعلقات، تم التحفظ على الجثة بمستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة، التي قررت الاستعلام عن هوية المتوفي وإجراء التحليل ورفع البصمات لكشف هويته، وتكليف أجهزة الأمن بفحص محاضر المتغيبين وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال الأهالى بمنطقة العثور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة دون رأس ببحر الرفيع

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