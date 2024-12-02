مصرع فتاه سقطت من أعلى سطح المنزل بمركز دار السلام بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 27 سنه ومقيمة دائرة مركز دار السلام، إنه ا أثناء تواجدها بسطح المنزل اختل توازنها وسقطت من علو، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، بوصول المدعوه "اسماء.م.ص" 27 سنه ومقيمة دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو، اثر تواجدها فوق سطح المنزل.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها أفاد المدعو "م.ص.ا "66 سنه عامل زراعى، ومقيم بذات الناحية، أثناء تواجد نجلتة بالمنزل وحال تواجدها بسطح المنزل اختل توازنها، مما أدى إلى سقوطها أرضا ووفاتها، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفته مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة،كسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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مصرع فتاه سقطت من أعلى سطح المنزل بمركز دار السلام بسوهاج